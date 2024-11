VfB Stuttgart: Bleibt Hoeneß? Warum die Sportchefs keinen Grund für Zweifel sehen

1 Sportdirektor Christian Gentner (2.v.l.) und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (2.v.r.) im Gespräch mit Philipp Maisel (links) und Dirk Preiß (rechts) bei der ersten Auflage des Live-Podcasts „PubCannstatt“ unserer Redaktion in der Alten Schule in Gablenberg Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Fabian Wohlgemuth und Christian Gentner geben im Live-Podcast unserer Redaktion Einblicke in ihren Austausch mit dem Cheftrainer – und erklären, weshalb man sich beim VfB mit keinem anderen Coach beschäftigt.











Link kopiert

Dass Erfolg Begehrlichkeiten weckt, zählt zu den gängigsten Mechanismen im Profisport. Es überrascht deshalb natürlich kein bisschen, dass beim VfB Stuttgart auf dem Weg von der Relegation in die Champions League nicht nur viele Spieler in den Fokus anderer Clubs gerückt sind – sondern auch der Architekt des Aufschwungs. Sebastian Hoeneß ist längst eine heiße Aktie auf dem Trainermarkt, sein Name fällt wieder und wieder, unter anderem als potenzieller Nachfolger von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen im Fall eines Abgangs des Spaniers im kommenden Sommer. Bleibt Hoeneß oder geht er doch? Die Spekulationen um den Coach begleiten den VfB auch durch den November hinweg regelmäßig.