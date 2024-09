VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg: So will Trainer Sebastian Hoeneß spielen lassen

So will Trainer Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Für VfB-Trainer Sebastian Hoeneß steckt im VfL Wolfsburg mehr, als es die Tabelle bisher aussagt. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/Robin Rudel

Nach zuletzt zwei Siegen in der Bundesliga tritt der VfB an diesem Samstag (15.30 Uhr) selbstbewusst beim VfL Wolfsburg an. Wir haben die wahrscheinliche Aufstellung des Vizemeisters in der VW-Arena.











Wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der VW-Arena des VfL Wolfsburg antritt, dann muss er bei seinem Tanz auf den drei Hochzeiten Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League im achten Pflichtspiel der Saison bereits zum sechsten Mal auswärts ran.

Nach vier Ligaspielen haben die Wolfsburger um ihren Trainer Ralph Hasenhüttl erst drei Punkte auf der Habenseite, die man beim 2:0-Auswärtserfolg bei Aufsteiger Holstein Kiel holte. Die Wölfe stehen also gegen den VfB unter Zugzwang, haben mit Partien gegen den FC Bayern, den Meister Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt allerdings ein schweres Auftaktprogramm hinter sich.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß muss auf die Verletzten Dan-Axel Zagadou, Justin Diehl und Leonidas Stergiou verzichten – zudem ist der Neuzugang Ameen Al-Dakhil nach kurzer Krankheit unter der Woche noch keine Option für ein Debüt. „Der VfL spielt unter Hasenhüttl die alte RB-Leipzig-Schule, mit hoher Intensität, ohne viel Risiko, dafür stark im Gegenpressing, um ihre schnellen Spieler mit viel Tempo einzusetzen“, sagt Hoeneß zur Taktik der Hausherren.

Der VfB kommt nach den beiden jüngsten Bundesliga-Siegen in Gladbach (3:1) sowie gegen Dortmund (5:1) mit breiter Brust in den Allerpark. „So ein Sieg wie der gegen den BVB stärkt natürlich das Selbstvertrauen der Spieler“, sagt Hoeneß, warnt aber: „Am Ende muss sich jeder aber bewusst sein, dass er in Wolfsburg wieder mindestens genauso viel investieren muss, um mit dem Team erfolgreich zu sein. Niemand darf denken, dass es von alleine geht.“

Nach der Verletzung von Zagadou sind Jeff Chabot und Anthony Rouault weiter in der Innenverteidigung gesetzt. Erwartet wird, dass Hoeneß beim VfL Wolfsburg mit der Erfolgself vom BVB-Spiel antritt. Doch der Trainer deutete leichte personelle Modifikationen an. Das könnte eine Chance für Nationalspieler Chris Führich sein.

Wir haben die wahrscheinliche Aufstellung des VfB für das Spiel in Wolfsburg in unserer Bildergalerie.