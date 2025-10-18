VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg: Mit dieser Startelf will Sebastian Hoeneß bestehen

12 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß treibt seine Mannschaft nach vorne. Foto: Baumann

Nach der Länderspielpause geht es für die Stuttgarter in Niedersachsen weiter. Dabei muss der Trainer einige personelle Lösungen finden – hinten wie vorne.











Der VfB Stuttgart will seine gute Position in der Fußball-Bundesliga behaupten. Und dafür will sich Sebastian Hoeneß nicht vom schlechten Saisonstart des VfL Wolfsburg täuschen lassen. Erst einen Ligasieg gab es für die Niedersachsen. „Sie verfügen über viel Potenzial im Kader, erspielen sich viele Großchancen und haben meist knappe Ergebnisse erzielt“, sagt der VfB-Trainer vor der Auswärtspartie an diesem Samstag (15.30 Uhr).

https://www.youtube.com/watch?v=Gr7XBokbfwU

Andererseits ist klar, dass die Stuttgarter den Aufwärtstrend nach der Länderspielpause fortsetzen wollen. Defensiv wie offensiv werden sie dazu gefordert sein. Verzichten muss Hoeneß im Angriff auf Ermedin Demirovic (Fußverletzung) und Jamie Leweling (Adduktorenprobleme). Das schränkt die Sturmoptionen ein. Dagegen gehört Deniz Undav nach mehrwöchiger Zwangspause aufgrund einer Knieverletzung wieder zum Team. Ob der Publikumsliebling von Anfang an aufläuft, ließ der Chefcoach offen. „Ich muss schauen, dass er nicht nur durch dieses Spiel kommt“, sagt Hoeneß mit Blick auf die drei anstehenden englischen Wochen. Auch Finn Jeltsch ist nach einer Muskelblessur im Adduktorenbereich einsatzfähig. Der Ersatztorhüter Stefan Drljaca fehlt verletzt.