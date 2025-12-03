VfB Stuttgart beim VfL Bochum: Sven Mislintat verfolgt VfB-Spiel im Gästeblock

18 Sven Mislintat war zuletzt bis Februar Technischer Direktor bei Borussia Dortmund. Foto: Pressefoto Baumann

Der frühere Stuttgarter Sportdirektor schaute am Mittwochabend bei der Partie seines Ex-Clubs vorbei – im Fanblock und auf der Haupttribüne.











Sein Abschied liegt mittlerweile gut drei Jahre zurück, den Weg des VfB Stuttgart verfolgt der frühere Sportdirektor Sven Mislintat (53) aber nach wie vor – teils aus nächster Nähe, wie am Mittwochabend, als der VfB im Achtelfinale des DFB-Pokals beim VfL Bochum gastierte und 2:0 gewann.

Dabei fingen Kameras ein, wie der 53-Jährige die Partie im Stuttgarter Gästeblock verfolgte. Auch auf der Haupttribüne schaute Mislintat in der Halbzeit vorbei und begrüßte mehrere Vereinsmitarbeiter und frühere Wegbegleiter.

Von 2019 bis 2022 arbeitete Mislintat als Sportdirektor beim VfB, zuletzt war er bis Februar dieses Jahres als Technischer Direktor bei Borussia Dortmund tätig.