VfB Stuttgart beim VfL Bochum: „Für mich war es eine klare Rote Karte“

18 Schiedsrichter Florian Badstübner schickte Bochums Philipp Strompf mit Rot vom Feld. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Nach dem 2:0 des VfB Stuttgart beim VfL Bochum haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat der VfB Stuttgart mit 2:0 beim VfL Bochum gewonnen. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „In der Anfangsphase hast du sofort gesehen, dass es sehr unangenehm werden kann. Sie haben sehr tief verteidigt, wir haben Probleme gehabt, dort Räume zu finden. Die Rote Karte war eine kleine Vorentscheidung, das zweite Tor eine große. Wir hatten einen günstigen Spielverlauf.“

VfL-Trainer Uwe Rösler: „Wir konnten sie mit der Fünferkette etwas überraschen. Das defensive Verhalten, die Disziplin und die Mentalität waren in der ersten Hälfte vorbildlich, unsere Umschaltmomente waren richtig gut. Wir nutzen unsere drei Chancen halt nicht. Dazu haben wir ein richtig unglückliches Tor kassiert. Die Mannschaft hat sich nicht hängen lassen. Nach dem 0:2 war es sehr schwierig für uns, zurück ins Spiel zu kommen. Bei der Roten Karte kann ich den Schiedsrichter verstehen, er kommt mit viel Dynamik.“

Sebastian Hoeneß und der VfB sind eine Runde weiter. Foto: Baumann/Julia Rahn

VfB-Stürmer Deniz Undav: „Ich nehme den Lauf mit, bin glücklich, dass wir weitergekommen sind. Das ist das Wichtigste. Nach der Roten Karte ist es einfacher geworden. Nach dem 2:0 hatten wir komplett die Kontrolle. Er haut mich komplett um und ist der letzte Mann. Für mich eine ganz klare Rote Karte. Jetzt heißt es zwei Tage vorbereiten auf Bayern, das wird ein geiles Spiel hoffentlich.

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Es war eine schwierige Partie. Wir sind auf einen Gegner getroffen, der sich im Aufwind befindet und im eigenen Stadion klar seine Chance gesucht hat. Uns war klar, dass wir Geduld, Pass-Geschwindigkeit und Genauigkeit brauchen. Am Ende war es ein verdienter Sieg.“

