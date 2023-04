16 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß war zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf beim VfL Bochum. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nach dem 3:2-Sieg des VfB Stuttgart beim VfL Bochum haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.















Der VfB Stuttgart hat sich mit einem umkämpften 3:2-Auswärtserfolg beim VfL Bochum im Abstiegskampf der Bundesliga zurückgemeldet. Wie äußern sich Beteiligten zum Sieg im Sechs-Punkte Spiel? Wir haben nach der Partie die Stimmen gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir haben gut reingefunden ins Spiel durch eine gute Struktur und eine gute Schärfe. Unsere offensiven Aktionen haben wir aber oft nicht klar genug zu Ende gespielt. Nach dem 1:1 bestand die Gefahr, dass das Spiel kippt. Das haben wir durch eine herausragende Reaktion unterbunden. Der Fighting-Spirit am Ende war überragend.“

Bochums Trainer Thomas Letsch: „Stuttgart hat uns schon vor Aufgaben gestellt. Wir hatten nicht den Zugriff, wie wir uns das vorgestellt haben. Im eigenen Ballbesitz haben wir in der ersten Hälfte viel zu mutlos gespielt und zu oft unvorbereitet den langen Ball gewählt gegen die drei Schränke hinten drin. Nach dem Ausgleich haben wir zu einfach die beiden Tore bekommen. Die Mannschaft hat gekämpft bis zum Schluss und alles reingehauen, aber die falschen Mittel gewählt.“

VfB-Torhüter Fabian Bredlow: „Das war ein extrem wichtiger Sieg, er gibt definitiv Selbstvertrauen für die kommenden Wochen. Heute sind nach dem Gegentor die Köpfe nicht runter gegangen, da war die Brust direkt wieder breit und der Angriffswille war wieder da. Am Ende haben wir das Spiel verdient gewonnen.“

Stuttgarts Verteidiger Josha Vagnoman: „Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Nach dem Führungstreffer waren wir drin. Wir standen defensiv gut, offensiv haben wir auch Akzente nach vorne gesetzt. Nach dem 1:1 haben wir direkt die Antwort gegeben, so soll es sein.“

VfB-Mittelfeldspieler Chris Führich: „Wir waren von der ersten Minute griffig und kompakt, das war sehr wichtig. Wir haben verdient gewonnen. Es gab einige Umstellungen und es klappt ganz gut zurzeit.“

Der Stuttgarter Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Uns war bewusst, welche Wucht uns heute hier in dem Stadion erwartet. Die Emotionen am Ende haben dann gezeigt, wie wichtig das Spiel für beide Mannschaften war. Wir waren hinten sehr gut strukturiert, haben viele Kopfballduelle gewonnen. In der zweiten Hälfte ging es hoch und runter. Unsere Konter haben wir leider nicht immer ganz sauber ausgespielt.“