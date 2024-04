VfB Stuttgart beim SV Werder Bremen: Als Mario Gomez den VfB an der Weser jubeln ließ

9 Mario Gomez (Mitte) und der VfB hatten 2006 gegen Werder Bremen (links Naldo) Startschwierigkeiten. In der Bildergalerie lassen wir die Partie Revue passieren. Foto: imago/Baering

Viele Tore und jede Menge Spannung – am vierten Spieltag der Stuttgarter Meistersaison 2006/07 war der VfB zu Gast in Bremen und bewies Moral. Wir blicken vor dem Duell am Sonntag zurück.











Link kopiert

In der Fußball-Bundesliga trifft der VfB Stuttgart an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) auswärts auf den SV Werder Bremen. In den vergangenen Jahren taten sich die Stuttgarter an der Weser meist sehr schwer – das letzte Mal mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren konnte man im Jahr 2020, als Silas Katompa beide Tore zum 2:1-Sieg erzielte. Davor gab es eine lange Durststrecke, der bislang vorletzte Erfolg in Bremen gelang in der Meistersaison 2006/07.

Damals reiste der VfB um Trainer Armin Veh am vierten Spieltag in den hohen Norden. Nach einem schwachen Start kamen die Stuttgarter wie ausgewechselt aus der Kabine und lieferten ein starkes Comeback. In der Bildergalerie blicken wir zurück das Bundesligaspiel. Viel Spaß beim Durchklicken.