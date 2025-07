VfB Stuttgart beim SV Fellbach: Viele Tore – aber auch einige Verletzungssorgen

25 Jamie Leweling beim Testspiel gegen den SV Fellbach in Aktion Foto: Baumann

Pokalsieger VfB Stuttgart hat nach sechswöchiger Sommerpause seinen Testspielauftakt erfolgreich bestritten. Bei Oberliga-Absteiger SV Fellbach setzte sich der Bundesligist standesgemäß mit 7:1 (4:0) durch. Für den VfB trafen Justin Diehl (6.), Neuzugang Lazar Jovanovich (8.), Ibrahim Njie (Eigentor/13.) und Efe Korkut (26.). Nach der Pause schraubten die Stuttgarter das Ergebnis durch Mo Sankoh (73.) und zweimal Lauri Penna (77./88.) in die Höhe. Der Fellbacher Ehrentreffer gelang Maximilian Bresic nach 70 Minuten.

Diehl, Mule und Jeltsch müssen vorzeitig runter

Getrübt wurde der Stuttgarter Sieg im Fellbacher Max-Graser-Stadion vor 4000 Fans durch einige Verletzungen. Zunächst musste Justin Diehl mit einer Blessur am Sprunggelenk vorzeitig das Feld verlassen. Den für ihn eingewechselten Salvatore Mule erwischte es wenige Minuten später. Ohne Fremdeinwirkung war auch für den Youngster vorzeitig Schluss. Kurz vor Spielende erwischte es dann auch noch Finn Jeltsch, der mit Problemen im Leistenbereich ausgewechselt werden musste. Eine genaue Diagnose stand bei allen Dreien nach Schlusspfiff noch nicht fest.

Trainer Sebastian Hoeneß schaut mit einem lachenenden und einem weinenden Auge auf die Partie: „ Ich habe viele gute Dinge gesehen, aber auch ein Gegentor, was man in solchen Spielen nicht bekommen möchte. Bitter sind die drei Verletzten. Wir wissen noch nichts genaueres, müssen die Untersuchungen abwarten. Aber das braucht in so einem Spiel natürlich niemand“.

Nach dem Aufgalopp beim Verbandsligisten setzt der VfB seine Testspiel-Reihe am 26. Juli (15.30 Uhr) fort. Dann wartet mit dem spanischen Club Celta de Vigo ein anderes Kaliber.

