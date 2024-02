VfB Stuttgart beim SV Darmstadt 98: Wie der VfB mit Köpfchen und Kampfgeist einen dreckigen Sieg feiert

10 Mit Kopf zur Stelle: Serhou Guirassy (rotes Trikot) bringt den VfB Stuttgart in Darmstadt in Führung. Foto:

Die Stuttgarter gewinnen das vierte Bundesligaspiel nacheinander. Da sie dabei lange in Unterzahl agieren müssen, sind besondere Tugenden gefordert.











Enzo Millot hat noch einmal seine technischen Fertigkeiten in die Waagschale geworfen. Der Franzose spielte zwei Darmstädter aus und schlenzte den Ball mit dem linken Fuß an den Pfosten – vorbei schien die Chance des VfB Stuttgart die Partie endgültig für sich zu entscheiden. Doch dann kam der ebenfalls eingewechselte Mahmoud Dahoud angerannt und traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:0. Der Anschlusstreffer durch Joker Aaron Seydel (90.+5) änderte nichts mehr am Erfolg des schwäbischen Bundesligisten.