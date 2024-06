VfB Stuttgart beim SC Sand II: Livestream: Schaffen die VfB-Frauen den Aufstieg?

1 Steigen die VfB-Frauen auf? Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

In der Oberliga Baden-Württemberg sind 21 von 22 Spieltagen absolviert. Doch noch immer ist nicht klar, welches Team die Meisterschaft feiern und in die Regionalliga aufsteigen darf. Die Entscheidung fällt im Saisonfinale am Sonntag.

Die Frauen des VfB Stuttgart stehen einen Spieltag vor Schluss an der Spitze – doch der Vorsprung auf den Verfolger SC Sand II beträgt nur zwei Punkte. Somit kommt es am finalen 22. Spieltag zum direkten Duell um den Platz an der Sonne in der Oberliga. Auf dem Kunstrasenplatz Sand genügt den VfB-Frauen ein Remis, um Meisterschaft und Aufstieg unter Dach und Fach zu bringen.

Die entscheidende Begegnung wird auf dem Youtube-Kanal der Weiß-Roten live übertragen. Hier können Sie die Partie verfolgen:

Das Hinspiel gegen den SC Sand II hatte der VfB Stuttgart im November 2023 mit 1:0 gewonnen. Das Tor des Tages erzielte Gillian Castor in der 14. Minute.