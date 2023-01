14 Siegtorschütze im Abstiegskrimi: Daniel Ginczek (links) jubelt 2015 mit Florian Klein. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Paderborn? Da war doch was. Beim kommenden DFB-Pokal-Gegner gelang dem VfB 2015 am letzten Spieltag in einem wahren Krimi der Klassenverbleib. Wir blicken zurück.















Wenn der VfB Stuttgart an diesem Dienstag (18 Uhr/Liveticker) im Achtelfinale des DFB-Pokals beim SC Paderborn gastiert, geht es zurück an einen Ort der besonderen Emotionen. Im Mai 2015 kam es in Ostwestfalen am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison zu einem nervenaufreibenden Showdown im Abstiegskampf: Der VfB reiste als Tabellensechzehnter mit 33 Punkten auf dem Konto an. Und damit gerade einmal zwei Zählern Vorsprung auf Schlusslicht Paderborn.

Der Nachmittag wurde dann auch zu einem Wechselbad der Emotionen für die Stuttgarter – mit einem ganz frühen Rückschlag, schlechten Nachrichten von anderen Plätzen und einem späten Happy End. In unserer Bildergalerie blicken wir auf das Spiel in Paderborn und auf die ausgelassene Feier danach zurück. Viel Spaß beim Durchklicken.