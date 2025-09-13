VfB Stuttgart beim SC Freiburg: „Unser Spiel mit Ball war nicht zufriedenstellend“

10 Tiago Tomas und Sportdirektor Christian Gentner nach der Niederlage in Freiburg. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart beim SC Freiburg 1:3 verloren. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir sind überhaupt nicht zufrieden. Mit dem Ergebnis, auch mit dem Spielverlauf. Über 70 Minuten verteidigen wir zumindest die ersten Bälle sehr ordentlich. Im Laufe des Spiels waren wir aber nicht mehr richtig gut bei den zweiten Bällen. Und unser Offensivspiel hat uns nicht die nötige Entlastung gegeben in der zweiten Hälfte. Wir haben zu wenig mit Ball kreiert und sind über Ansätze nicht hinausgekommen. So lässt du die Möglichkeit offen, dass sich ein Spiel in die andere Richtung drehen kann.“

SCF-Trainer Julian Schuster: „Großes Kompliment an die Mannschaft. In der zweiten Hälfte war die Gefahr da, dass wir zu sehr öffnen müssen. Wir haben aber nicht arg viel zugelassen. Wir hatten immer den Glauben an unsere Stärken und konnten uns in den letzten Minuten mit Toren belohnen. Die Jungs, die reingekommen sind, waren wichtig.“

Ermedin Demirovics Führungstreffer reichte nicht. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

VfB-Profi Ermedin Demirovic: „Wir verteidigen bis zur 80. Minute alles extrem gut weg. Dann wird es bitter, dann kassierst du eins und dann kriegen wir noch zwei weitere Tore. Wir haben ein bisschen Pech beim 1:1, dass wir die Flanke nicht blocken, dann hauen die das Ding rein. Der Elfmeter am Ende bricht dann alles. Wir werden alles ansprechen und analysieren und es dann nächste Woche hoffentlich besser machen.“

VfB-Sportdirektor Christian Gentner: „Wir haben die Dinge lange gut wegverteidigt. Unser Spiel mit Ball war aber nicht zufriedenstellend. Der Mut hat gefehlt, nach den Balleroberungen nach vorne zu spielen. Wir haben es nicht geschafft, die Kontrolle zu haben. Mit Ball war es zu wenig. Insgesamt ist das Ergebnis nicht unverdient.“

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

