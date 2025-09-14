VfB Stuttgart beim SC Freiburg: Sebastian Hoeneß mit deutlicher Kritik am Offensivspiel

10 Nachdenklich: Sebastian Hoeneß während des Spiels in Freiburg. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB findet beim 1:3 in Freiburg nur selten zu seinen Abläufen im Ballbesitz. Der Trainer zeigt sich im Anschluss unzufrieden.











Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben – und Sebastian Hoeneß wurde gleich zu Beginn der Pressekonferenz deutlich. „Wir sind überhaupt nicht zufrieden“, sagte der Trainer des VfB Stuttgart nach der 1:3-Niederlage seiner Mannschaft beim SC Freiburg, nach der es lange nicht zwingend ausgesehen hatte. Bis weit in die Schlussphase hatten die Stuttgarter zwar nicht geglänzt, aber doch geführt durch einen sehenswerten Treffer von Ermedin Demirovic: Der 27-Jährige war mit dem Rücken zum Tor per Hacke erfolgreich gewesen (20.).