VfB Stuttgart beim SC Freiburg: Der VfB neigt wieder zur Selbstzufriedenheit

Nach der Niederlage in Freiburg stellt sich beim Pokalsieger die Frage, was für eine Mannschaft er sein kann: Ein Spitzenteam oder eine Durchschnittself?











Es hätte so schön sein können. Da stand Ermedin Demirovic mit dem Ball am Fuß im Strafraum, umringt von Abwehrkräften des SC Freiburg. Geschickt schirmte der Stürmer des VfB Stuttgart mit dem Rücken zum Tor das Spielgerät ab. Es schien kein Durchkommen zu geben. Bis Demirovic intuitiv das Nadelöhr erkannte, durch das die Kugel musste – per Hacke, da weder Raum noch Zeit für eine Drehung blieben.