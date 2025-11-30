VfB Stuttgart beim HSV: „Der schlechteste Freistoß der Fußballgeschichte?“ – Reaktionen zum Spiel

1 Josha Vagnoman (links) im Duell mit Miro Muheim. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart musste sich in einer spielreichen Saisonphase am Sonntagnachmittag in letzter Sekunde mit 2:1 in Hamburg geschlagen geben. Dabei hatten die Stuttgarter in einem intensiven Spiel lange auf den Sieg gedrängt.

Mit einem Konter in der letzten Minute erzielten die Hamburger dann aber das Siegtor – obwohl der VfB noch kurz zuvor selbst einen Freistoß in aussichtsreicher Position ausgeführt hatte. Angelo Stiller spielte diesen aber flach in die Mitte und das Unglück nahm seinen Lauf. Entsprechend schreibt ein Nutzer nach dem Spiel: „War das der schlechteste Freistoß der Fußballgeschichte?“

Vor dem Anpfiff stand bei dem Fans auf dem Nachrichtendienst X, ehemals Twitter, aber zunächst die Aufstellung im Fokus: Mit sieben Wechseln in der Startelf hatte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zwischen der Partie in der Europa League und dem Pokalspiel am kommenden Mittwoch ordentlich rotiert.

Einigen Fans war das zu viel: Ich glaube „diesmal hat Hoeneß auch die drei Punkte rausrotiert“, findet ein Nutzer, und sollte letzten Endes Recht behalten.

Und andere sahen beim VfB gar eine Reservemannschaft auf dem Feld: „Lass doch mal den C-Kader gegen Hamburg spielen, was soll schon passieren“, witzelt diese Nutzerin.

Doch immerhin konnte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß mit Leweling, Undav und Angelo Stiller dann aber noch ordentlich Qualität einwechseln, Undav und Leweling sorgten gemeinsam für den Ausgleich. „Deniz Undav Fußballgott“ und „Undav Lebensversicherung“, betonten gleich mehrere Nutzer die Wichtigkeit des Stuttgarter Angreifers, der davon profitierte, dass HSV-Keeper Heuer-Fernandes bei Lewelings Distanzschuss den Ball unglücklich klatschen ließ.

Andere schrieben sich humorvoll selbst einen Anteil am Stuttgarter Treffer zu. So schreibt ein Nutzer etwa: „Soso, sehe das Spiel seit drei Minuten, und schon trifft Deniz Undav für den VfB.“

In den letzten Minuten spielten die Stuttgarter dann mehr und mehr auf Sieg, nachdem der HSV durch eine Gelb-Rote für Rössing-Lelesiit Karte in Unterzahl spielte. Mit der Entscheidung des Schiedsrichters waren aber sogar einige Anhänger der Stuttgarter nicht einverstanden. „Was ist das denn für ein peinlicher Platzverweis?“, wundert sich etwa einer über die Entscheidung des Unparteiischen.

Am Ende kassierte der VfB nach einem eigenen Freistoß in aussichtsreicher Situation dann den Konter zur 1:2 Niederlage.