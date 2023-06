1 Auch eine leichte Aktivierung ist beim VfB am Montag vorgesehen – allerdings nicht wie hier auf dem Bild in Stuttgart, sondern in Hamburg. Das Team ist bereits am Sonntag in den Norden geflogen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Viele Stunden müssen am Montag überbrückt werden, bis abends um 20.45 Uhr der Anpfiff zum Rückspiel in der Relegation ertönt. Wie sieht das Programm des VfB in Hamburg aus?















Mit Abendspielen ist es ja immer so eine Sache. Einerseits ist die Atmosphäre meist besonders stimmungsvoll, andererseits wird die Spielvorbereitung zu einer kniffligen Aufgabe. Schließlich sind tagsüber nach dem Aufstehen viele Stunden zu überbrücken, bis es schließlich in Richtung Stadion geht.

Vor genau dieser Herausforderung steht an diesem Montag der VfB Stuttgart, der abends um 20.45 Uhr (Liveticker) im Rückspiel der Relegation beim Hamburger SV antritt. „Das sind wirklich lange Tage“, sagt auch VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, der mit der Mannschaft am Sonntag in den Norden geflogen ist. „Deswegen machen wir uns natürlich gut Gedanken, wie wir das so kurzweilig wie möglich gestalten können.“

Spaziergang und Aktivierung in Hamburg

Das Programm für den Montag steht dabei schon: Sowohl ein Spaziergang durch Hamburg als auch eine Aktivierung mit leichtem Anschwitzen sind vorgesehen. „Um den Kreislauf in Schwung zu bekommen – aber auch, um den Kopf zu aktivieren“, sagt Hoeneß.

Und auch das Essen darf nicht zu kurz kommen. „Natürlich brauchen wir gute Ernährung, um Power und Energie zu haben für das Spiel“, betont der Stuttgarter Trainer, dessen Team nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel gute Chancen auf den Klassenverbleib in der Bundesliga hat.