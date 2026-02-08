VfB Stuttgart beim FC St. Pauli: Wie ein Onlinebeitrag den VfB-Gegner besonders motiviert

Das Team von Sebastian Hoeneß bietet beim 1:2 gegen die Kiezkicker von allem zu wenig. Alexander Blessin, der Trainer des Außenseiters, erhält dabei im Vorfeld fremde Hilfe.
So eine Geschichte ergibt sich nur noch selten. Dass ein journalistischer Beitrag als Motivationshilfe dient. Früher, ja. Im analogen Zeitalter. Da haben Fußballlehrer öfter einen provokanten Zeitungsartikel an die Kabinentür geklebt, um den eigenen Spielern Beine zu machen. Sehr plakativ war das. Heutzutage ist das schwierig geworden, im digitalen Zeitalter. Da werden auf Bildschirmen Videosequenzen gezeigt.