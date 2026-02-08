VfB Stuttgart beim FC St. Pauli: Wie ein Onlinebeitrag den VfB-Gegner besonders motiviert

Wie ein Onlinebeitrag den VfB-Gegner besonders motiviert

13 Ramon Hendriks haut es auf St. Pauli nach der Niederlage um, doch schon gegen den 1. FC Köln will der Abwehrspieler mit dem VfB Stuttgart wieder voll auf den Beinen sein. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Das Team von Sebastian Hoeneß bietet beim 1:2 gegen die Kiezkicker von allem zu wenig. Alexander Blessin, der Trainer des Außenseiters, erhält dabei im Vorfeld fremde Hilfe.











So eine Geschichte ergibt sich nur noch selten. Dass ein journalistischer Beitrag als Motivationshilfe dient. Früher, ja. Im analogen Zeitalter. Da haben Fußballlehrer öfter einen provokanten Zeitungsartikel an die Kabinentür geklebt, um den eigenen Spielern Beine zu machen. Sehr plakativ war das. Heutzutage ist das schwierig geworden, im digitalen Zeitalter. Da werden auf Bildschirmen Videosequenzen gezeigt.