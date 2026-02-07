VfB Stuttgart beim FC St. Pauli: „Für uns ist es ein gebrauchter Nachmittag“

12 Sebastian Hoeneß vor dem Spiel konzentriert Foto: AFP

Nach dem 1:2 des VfB Stuttgart beim FC St. Pauli haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist der VfB Stuttgart beim FC St. Pauli angetreten. Gegen die Kiezkicker setzte es die erste Niederlage im Jahr, der VfB musste sich mit 1:2 geschlagen geben. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Für uns ist es ein gebrauchter Nachmittag. Das kann man nicht anders ausdrücken. Das war ein erkämpfter, verdienter Sieg der Sankt-Paulianer. Das war ein Spiel, wo die Belastung der letzten Wochen sichtbar wurde. Wir waren fahrig, unkonzentriert. Sankt Pauli hat sich reingefightet, mit ihren Zuschauern im Rücken und vor eine große Aufgabe gestellt. Wir haben in der Halbzeitpause versucht, dem Spiel eine andere Richtung zu geben. Wir kommen gut raus, aber dann passiert der Elfmeter und danach wurde es schwer. Wir haben lange Zeit wenig kreiert, erst hinten raus wurde das besser. Unterm Strich geht der Sieg für St. Pauli völlig in Ordnung, bei denen eine Wagenburg-Mentalität spürbar war.“

St.-Pauli-Coach Alexander Blessin: „Wir sind sehr glücklich, dass wir uns endlich mal für eine gute Leistung belohnt haben. Wir haben gut dagegengehalten, Stuttgart wenig gestattet. Am Ende fehlten etwas die Kräfte, aber wir haben es mit viel Leidenschaft 96 Minuten lang durchgezogen. Das war eine Top-Performance von uns heute, die Jungs haben das super gemacht.“

VfB-Spieler Chris Führich: „Eine ganz komische Situation, die nichts mit Absicht zu tun hat. Ich weiß selbst nicht, was mein rechter Arm da macht, das habe ich so noch nie gehabt. Ich will einfach den Ball annehmen und raushauen.“

VfB-Spieler Ermedin Demirovic: „Wir haben am Anfang die Basics nicht auf den Platz bekommen. Das hat Pauli genutzt, hat uns den Schneid abgekauft. Die waren eklig und bei uns hat überall ein bisschen an entscheidenden Prozenten gefehlt und so verlierst du dann ein Spiel in der Bundesliga. Wenn man sieht, was wir die letzten Wochen geleistet haben, dann kann man uns eine Niederlage auch mal zugestehen. Auch wenn wir uns die Art und Weise ankreiden lassen müssen, so sehe ich das Spiel als Ausrutscher. Damit muss man auch mal leben.“

FCSP-Spieler Jackson Irvine: „Wir haben eine ausgezeichnete Leistung gebraucht. Gegen eines der Topteams der Liga, die einen unfassbare Fußball spielen und in diesem Jahr noch nicht verloren hatten. Heute war so ein Tag. Wir sind sehr glücklich.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Das ist gar nicht so leicht zu bewerten heute. Spiel und Gegner so unbequem wie das Wetter. Wir sind auf eine gallige, griffige Mannschaft getroffen, die uns in vielen Phasen des Spiels wenig Luft zum atmen gelassen hat. Dier zweite Halbzeit war wesentlich besser als die erste. Aber vorne hat uns das Glück gefehlt und dann kommt hinten auch noch Pech dazu. Das kann passieren mit dem Handspiel, ist unglücklich aber ein klarer Elfmeter. Die Hamburger haben das leidenschaftlich verteidigt und unterm Strich auch verdient gewonnen.“

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

