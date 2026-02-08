VfB Stuttgart beim FC St. Pauli: Ein Rückschlag, der den VfB vorwärts bringen kann
13
Auf dem Boden der Tatsachen: die VfB-Spieler Ramon Hendriks (links) und Maximilian Mittelstädt nach der der Niederlage in Hamburg. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Die Elf von Sebastian Hoeneß tritt in Hamburg nicht wie eine Spitzenmannschaft auf. Weil sie Grundtugenden hat vermissen lassen, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Immer noch Tabellenvierter – das ist die gute Nachricht für den VfB Stuttgart nach dem 1:2 beim FC St. Pauli. Eine Niederlage, die den Fußball-Bundesligisten nach zuletzt vielen Erfolgserlebnissen zu Jahresbeginn auf dem Boden der Tatsachen belässt. Denn gab es bereits vor dem Spiel am Hamburger Millerntor keinen Grund, in den Schwebezustand zu geraten, hat sich nun gezeigt, dass die Mannschaft von Chefcoach Sebastian Hoeneß zwar zu den Spitzenteams in Deutschland zählt, aber nicht immer so auftritt.

