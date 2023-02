15 Silas Katompa kann es nicht fassen. Der VfB Stuttgart verliert das wichtige Spiel auf Schalke. Foto: Baumann/Julia Rahn

Fabian Bredlow hat sich am Ende am weitesten nach vorne gewagt. Nicht nur auf dem Platz, als der Torhüter des VfB Stuttgart in der Veltins-Arena beim letzten Eckball mitstürmte, um die 1:2-Niederlage beim FC Schalke 04 zu verhindern, sondern auch anschließend. Der Torhüter wagte sich so nah wie kein anderer VfB-Spieler an die Fankurve heran. Pfiffe gab es und Unmutsäußerungen von den mehr als 5000 mitgereisten Anhängern. Aus Enttäuschung. Denn die Stuttgarter hatten im Kellerduell der Fußball-Bundesliga vor allem im ersten Abschnitt viele von den Faktoren vermissen lassen, die nötig sind, um ein Spiel zu gewinnen.