VfB Stuttgart beim FC Porto: „Wir verlassen den Wettbewerb mit erhobenen Köpfen“

16 Der VfB ist beim FC Porto aus der Europa League ausgeschieden. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Nach dem 0:2 des VfB Stuttgart beim FC Porto haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Link kopiert

Im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League ist der VfB Stuttgart beim FC Porto nach einem 0:2 ausgeschieden. Wie ordnen die Beteiligten das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Ich will meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Es sind viele Dinge aufgegangen, die wir uns vorgenommen haben. Auf einmal ist Porto in der Box und es steht 0:1. Das war komisch. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel komplett im Griff gehabt. Was gefehlt hat, waren Tore. Wir müssen den Hut ziehen vor dem gegnerischen Torwart.“

Portos Trainer Francesco Farioli: „Es ist nie einfach, eine Mannschaft aus den Top-5-Ligen Europas zu schlagen. Und der VfB spielt in der Bundesliga vorne mit – daher ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Es hat sich mal wieder gezeigt, dass mein Team sehr stark verteidigen kann. Unser Kapitän Diogo Costa ist einer der drei besten Torhüter der Welt – das hat er heute erneut bewiesen.“

VfB-Stümer Deniz Undav: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, hatten gute Chancen – der Torhüter hat Bälle gehalten, die man nicht halten muss. Der ist brutal, nicht nur auf der Linie. Der FC Porto hat das gut gemacht, hat gute Spieler. Deshalb haben wir verloren. Wir haben aber alles gegeben. Heute können wir noch traurig sein, morgen geht der Fokus auf Augsburg. Wir wollen ins Pokalfinale und in den Champions-League-Plätzen bleiben.“

Sebastian Hoeneß war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

VfB-Profi Atakan Karazor: „Wir hatten heute die Chancen, haben den Ball aber nicht über die Linie bekommen. Trotz allem bin ich sehr, sehr stolz auf den Weg, den wir als Mannschaft gegangen sind. Ich freue mich schon auf die nächste europäische Saison.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Man kann der Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen. Wir haben alles versucht. Es war ein brutaler Defensivakt der Portugiesen und auch ein Lehrstück an Effizienz. Wir sind ausgeschieden, verlassen aber den Wettbewerb mit erhobenen Köpfen.“

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.