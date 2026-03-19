1 Am Ufer des Duoro versammelten sich viele VfB-Fans. Foto: StZN

Schöne Szene im Vorfeld des Spiels in Porto: In der Altstadt singen VfB-Fans gemeinsam mit einheimischen Straßenmusikern „Stuttgart kommt“.











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Dass die Fans des VfB Stuttgart sangesfreudig sind, ist keine Neuigkeit. Im Vorfeld des Auswärtsspiels beim FC Porto kam es dabei zu einem Spontankonzert im Zusammenspiel mit einheimischen Straßenmusikern. Die spielten am Ufer des Duoro „Stuttgart kommt“ von Wolle Kriwanek mit Unterstützung aus der Lautsprecher-Box – woraufhin sämtliche VfB-Anhänger in den umliegenden Cafes direkt mit einstimmten. Hier gibt es die Szene im Video:

Im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels beim FC Porto verteilten sich Tausende Stuttgarter Fans in der portugiesischen Metropole – vornehmlich im Altstadt-Viertel Ribeira entlang des Flusses Duoro. Der Gästebereich des Stadions umfasst für die Partie 2500 Plätze, insgesamt dürften aber weitaus mehr Stuttgarter nach Porto gekommen sein.