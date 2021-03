Großbrand bei Bosch in Wernau Flammen verursachen Schaden in Millionenhöhe

Ein Großbrand auf dem Gelände von Bosch Thermotechnik in Wernau (Kreis Esslingen) hat am frühen Mittwochmorgen einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Die Feuerwehr musste Löschwasser aus dem Neckar holen.