VfB Stuttgart beim FC Bayern: Aus der letzten halben Stunde muss der VfB schnell lernen

VfB-Profi Jamie Leweling (rechts) im Zweikampf mit Bayerns Thomas Müller.

Der FC Bayern war in seiner derzeitigen Form für die Stuttgarter eine Nummer zu groß. Dennoch muss der VfB einen wichtigen Schluss aus der 0:4-Klatsche ziehen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden, meint David Scheu.











Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. 22:4 Torschüsse wies die Statistik am Ende für den FC Bayern gegen den VfB aus, auch in puncto Ballbesitz hatten die Stuttgarter mit 38 Prozent einen für ihre Spielweise ungewöhnlich niedrigen Anteil. Keine Frage, die 0:4-Niederlage in München ging vollauf in Ordnung – auch in der Höhe. Der VfB, das hat die Partie am Samstagabend gezeigt, kann sich in seiner derzeitigen Findungsphase nur dann mit Teams wie dem wiedererstarkten Rekordmeister messen, wenn er am oberen Leistungslimit spielt und der Gegner die eine oder andere Schwäche zeigt. Das war am Samstag in zu wenigen Phasen der Fall.