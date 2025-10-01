VfB Stuttgart beim FC Basel: Vom Brustring ins Joggeli – diese Profis waren für beide Clubs aktiv

Vom Brustring ins Joggeli – diese Profis waren für beide Clubs aktiv

23 Vier Spieler, die sowohl für den VfB Stuttgart, als auch für den FC Basel gespielt haben. In unserer Bildergalerie haben wir noch weitere aufgeführt. Foto: imago/Geisser, Baumann

Der VfB Stuttgart tritt am Donnerstag beim FC Basel an. Zahlreiche Profis und Trainer waren schon für beide Clubs aktiv. Wir zeigen, welche das sind.











Zwischen dem deutschen und dem Schweizer Fußball gibt es einen regen Austausch. Zahlreiche Eidgenossen sind in der Bundesliga des Nachbarlandes aktiv – und auch beim VfB Stuttgart gibt es diesbezüglich eine Historie.

16 Schweizer haben schon das Trikot mit dem Brustring getragen – aus keiner anderen ausländischen Nation waren es mehr. Besondere Verbindungen gibt es dadurch auch zum FC Basel, dem Gegner der Stuttgarter an diesem Donnerstag (21 Uhr) am zweiten Spieltag der Europa League.

Es gibt in der Geschichte der beiden Clubs zahlreiche Spieler, die sowohl für den VfB als auch für den FCB gespielt haben. Und auch auf der Trainerbank findet man solche Beispiele.

Welche? Das zeigen wir in unserer Bildergalerie – die so einige Überraschungen bereit hält. Viel Spaß damit!