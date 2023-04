Konkurrent des VfB Stuttgart „Verpiss dich!“ – Pal Dardai greift bei Hertha BSC durch

Hertha BSC bleibt auch mit Pal Dardai am Bundesliga-Tabellenende. In Berlin schwindet der Glaube an den Klassenerhalt. Am Tag nach dem 2:4 gegen Werder Bremen kommt es gar zum Eklat.