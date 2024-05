VfB Stuttgart beim FC Augsburg: Starkes Zentrum, guter Guirassy – unsere Noten zum Sieg in Augsburg

15 Serhou Guirassy trifft zum 1:0 gegen den FC Augsburg. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat am 33. Bundesliga-Spieltag beim FC Augsburg 1:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am 33. und damit vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:0 beim FC Augsburg gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß kurz vor dem Saisonende damit 70 Punkte auf dem Konto und erhöht den Druck auf den FC Bayern . Lediglich eine Partie steht in dieser Saison nun noch an: das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag (18. Mai 2024, 15.30 Uhr, Liveticker) in der MHP-Arena.

In Augsburg gab der VfB zwar schon in der zweiten Minute den ersten Torschuss durch Jamie Leweling ab. Insgesamt aber fanden die Stuttgarter eher etwas mühsam ins Spiel. Dennoch dominierten sie die Partie gegen den FCA, der aber bei Standards gefährlich war. Trotz einiger VfB-Chancen stand es zur Pause 0:0.

Nach dem Seitenwechsel holte der VfB dann nach, was er zuvor verpasst hatte. Nach einem schönen langen Ball von Enzo Millot traf Serhou Guirassy in der 48. Minute zur Führung. Danach spielten die Stuttgarter die Partie recht souverän zu Ende, kamen zwar kaum noch zu eigenen Chancen, ließen sich auch von der immer mehr zunehmenden Körperlichkeit der Augsburger nicht beeindrucken.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.