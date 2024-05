VfB Stuttgart beim FC Augsburg: „Stabiler Auswärtssupport“ – VfB nimmt auch Augsburg ein

11 Vor der Partie zündeten die VfB-Fans Pyrotechnik. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart gewinnt auch in Augsburg und zieht dadurch über Nacht an den Bayern vorbei. Auch die die mitgereisten Fans zeigen sich wieder mal in Topform.











Die Höhenflieger des VfB Stuttgart um 26-Tore-Mann Serhou Guirassy schicken sich an, nach dem Sturmlauf in die Champions League auch noch dem FC Bayern München den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga zu entreißen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gewann beim FC Augsburg mit 1:0 (0:0) und zog zum Auftakt des vorletzten Spieltages mit 70 Punkten an den Münchnern (69) erst einmal vorbei. Torjäger Guirassy war am Freitagabend vor 30 660 Zuschauern in der 48. Minute mit seinem 26. Saisontor der Matchwinner gegen die Augsburger.

Auch auf X (ehemals Twitter) wurde der Sieg des VfB bejubelt – auch wenn das Spiel der Stuttgarter etwas schleppend begann. Die Augsburger konnten in der ersten Hälfte die Angriffe der Hoeneß-Truppe noch entschärfen.

Kurz nach der Halbzeit war es wieder einmal Serhou Guirassy, der die Cannstatter mit seinem 26. Saisontor in Führung brachte – nach schöner Vorarbeit von Enzo Millot.

Auch nach der Führung hatte der VfB die Partie weiter im Griff – ohne dabei jedoch zu glänzen. Da die Champions-League-Teilnahme schon längst sicher ist, lehnte sich der ein oder andere VfB-Fan heute ein wenig zurück.

Ganz im Gegenteil zu den mitgereisten VfB-Anhängern im Stadion. Wieder zeigten die Auswärtsfahrer auf den Rängen eine starke Leistung. „Stabiler Auswärtssupport – auch in diesem Spiel sind nur die VfB-Fans zu hören“, so der Kommentar eines Fans auf X.

Kurz vor Schluss wurde es noch einmal brenzlig – doch Alexander Nübel parierte stark und wurde dafür zurecht gefeiert – auch wenn der Schiedsrichter korrekterweise auf Abseits entschied.

„Den Spielbericht von #FCAVfB könnte man im Duden neben dem ungefährdeter Pflichtsieg abdrucken“, so die Meinung eines VfB-Fan. Dem ist wohl nichts hinzufügen.

Es bleibt dabei: die Saison des VfB Stuttgart ist historisch. Manch eine Anhängerin fühlt sich wie in einem Traum und will gar nicht aufgeweckt werden.

Die Saison des VfB Stuttgart endet kommenden Samstag mit einem Heimspiel. Dann erwartet die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß Borussia Mönchengladbach an der Mercedesstraße. Wird dann im Anschluss die Vizemeisterschaft in Stuttgart gefeiert? Zumindest über Nacht ist dem VfB Platz zwei nicht zu nehmen.