VfB Stuttgart beim FC Augsburg: Die perfekte Mischung aus harter Arbeit und Leichtigkeit

Der sportliche Höhenflug nimmt kein Ende – und das emotionale Hoch damit auch nicht. Mit 1:0 gewann der VfB Stuttgart beim FC Augsburg durch das 26. Saisontor von Serhou Guirassy. In einer Begegnung, die er mit seiner Ballsicherheit nahezu über die gesamte Spielzeit kontrollierte. Trotz der Nickligkeiten des Gegners. Und am Ende feierte die Mannschaft mit den Fans den 22. Sieg der Saison. Das ist Vereinsrekord und ergibt mit den vier Unentschieden aktuell 70 Punkte in der Bundesligatabelle. Auch das stellt eine bemerkenswerte Zahl dar, die bisher nur einmal erreicht wurde, in der Meistersaison 2006/2007.