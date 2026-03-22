VfB Stuttgart beim FC Augsburg: Der VfB kann auf Rang drei springen – mit dieser Startelf?

Der VfB kann auf Rang drei springen – mit dieser Startelf?

12 Der VfB-Stürmer Deniz Undav im Duell mit Keven Schlotterbeck vom FC Augsburg. Foto: Baumann/Volker Mueller

Der VfB Stuttgart will am Sonntagabend beim FC Augsburg die nächsten Punkte sammeln. Mit welcher Startelf geht der Coach Sebastian Hoeneß ins Rennen. Das ist unser Tipp.











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Nach dem Hochglanz-Ausflug nach Portugal steht nun wieder der Alltag an für den VfB Stuttgart. In der Fußball-Bundesliga geht es an diesem Sonntagabend (19.30 Uhr) zum FC Augsburg.

Nachdem die Europareise beim 0:2 am Donnerstag beim FC Porto zu Ende gegangen ist, will das Team des Trainers Sebastian Hoeneß in der Liga die erneute Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison sichern. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse dieses Spieltags könnten die Stuttgarter schon mit einem Punktgewinn in Augsburg auf Rang drei vorrücken.

„Wir sind enttäuscht über die Niederlage und das Ausscheiden aus Porto zurückgekehrt, aber gleichzeitig überzeugt davon, mit der dort gezeigten Geschlossenheit, Bereitschaft und Intensität auch am Sonntag in Augsburg eine gute Leistung abrufen zu können“, sagt der VfB-Coach Sebastian Hoeneß.

Mit welchen Spielern er es angehen möchte? Wir zeigen die mögliche Startaufstellung in unserer Bildergalerie.