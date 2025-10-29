VfB Stuttgart beim 1. FSV Mainz 05: Mit dieser Startelf will Sebastian Hoeneß im DFB-Pokal bestehen

12 Nach vorne soll es für den VfB Stuttgart und seinen Trainer Sebastian Hoeneß gehen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Der Pokalsieger strebt an diesem Mittwoch in Mainz das Achtelfinale an. Dafür sucht der Trainer die richtige Formation – und verfügt über viele personelle Optionen.











Der erste Personalwechsel steht schon einmal fest. Fabian Bredlow wird beim VfB Stuttgart das Tor hüten. Der Ersatz des Stammtorwarts Alexander Nübel ist zunächst der Pokalkeeper. „Er ist gut drauf und verlässlich“, sagt Sebastian Hoeneß vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim FSV Mainz 05 an diesem Mittwoch (18 Uhr). Ansonsten will sich der Trainer nicht darüber auslassen, wie viele Fußballer er im Vergleich zum 2:1 in der Bundesliga gegen die Rheinhessen austauschen wird.

„Es ist gut möglich, dass wir versuchen, wieder Frische auf den Platz zu bringen“, sagt Hoeneß. Zuletzt hatte der 43-Jährige ja zehn Feldspieler ersetzt, um die Belastungen zu steuern. Auch Maximilian Mittelstädt hat das Abschlusstraining absolviert und zählt wieder zum Kader. Der Linksverteidiger hatte aufgrund einer Prellung gefehlt.

In Mainz rechnen die Stuttgarter mit einer offensiveren Spielweise des Gegners als am vergangenen Sonntag in der MHP-Arena. Da verteidigte die Elf von FSV-Coach Bo Henriksen (sitzt wegen einer Rotsperre nicht auf der Bank) tief. „Ich kann mir vorstellen, dass sie uns diesmal höher attackieren“, sagt Hoeneß, der seinerseits taktisch natürlich Anpassungen vornehmen will.