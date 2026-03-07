VfB Stuttgart beim 1. FSV Mainz 05: Mit dieser Elf will Hoeneß in der Erfolgsspur bleiben

Mit dieser Elf will Hoeneß in der Erfolgsspur bleiben

12 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß sieht sein Team auf einem guten Weg. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Die Stuttgarter treten zum dritten Mal in dieser Saison gegen die Rheinhessen an. Der Trainer geht dabei von einer neuen Konstellation aus – und stellt entsprechend auf.











Der Countdown in der Fußball-Bundesliga beginnt. Noch sind es zehn Spieltage – und der VfB Stuttgart ist zunächst an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 gefordert. Diese Begegnung gab es in der laufenden Saison bereits zweimal, und sowohl in der Liga als auch im DFB-Pokal verließ die Elf von Sebastian Hoeneß den Platz als Sieger. Nun steht der dritte Versuch an, wieder erfolgreich zu sein, aber der VfB-Coach warnt: „Uns erwartet diesmal eine ganze andere Mainzer Mannschaft als im vergangenen Herbst.“

Mit dem Trainerwechsel zu Urs Fischer hat sich bei den Rheinhessen einiges getan. Deutlich mehr Energie ist im Spiel. „Es ist eine klare Handschrift zu erkennen“, sagt Hoeneß. Die Gastgeber verteidigen stark und setzen auf Konter. Mit dieser Strategie haben sie sich aus der Abstiegszone gekämpft. Dennoch: „Wir gehen auch in eine sehr gute Richtung“, sagt Hoeneß.

Es gilt, den Champions-League-Rang zu behaupten, wobei Jeff Chabot zur Verfügung steht. Der Abwehrchef hat nach Rückenbeschwerden wieder trainiert. Der Außenverteidiger Josha Vagnoman fällt mit muskulären Problemen dagegen weiter aus. Bilal El Khannouss fehlt Gelb-gesperrt.