VfB Stuttgart beim 1. FC Köln: Trotz der vielen Rochaden – auf die VfB-Abwehr ist Verlass

Trotz der vielen Rochaden – auf die VfB-Abwehr ist Verlass

1 Gegen Vigo wurde Jeff Chabot geschont – doch an diesem Sonntag in der Partie bei seinem Ex-Club 1. FC Köln dürfte der Innenverteidiger wieder in der Startelf stehen. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Im Spiel beim 1. FC Köln muss der VfB hinten erneut umbauen. Finn Jeltsch fällt aus, dafür kehrt Jeff Chabot zurück. Bisher wirkten sich die vielen Wechsel nicht nachteilig aus.











Sein Einsatz in der Europa-League-Partie gegen Celta Vigo (2:1) ist nicht von allzu langer Dauer gewesen. Nur 24 Minuten sind Innenverteidiger Finn Jeltsch im Spiel gegen die Galizier vergönnt gewesen. Nach einem Luftkampf war der frisch gekürte Kapitän der deutschen U21-Nationalelf unsanft auf dem Rasen der MHP-Arena gelandet – und musste nach einem Griff an den rechten Oberschenkel mit Adduktorenproblemen ausgewechselt werden.