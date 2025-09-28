VfB Stuttgart beim 1. FC Köln: Für Hoeneß ist „der Weg klar“ – wie der VfB den ersten Auswärtssieg holte

Für Hoeneß ist „der Weg klar“ – wie der VfB den ersten Auswärtssieg holte

13 Das Team des VfB Stuttgart feiert den Auswärtssieg gegen den 1. FC Köln. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Dritter Sieg in Folge: Der VfB Stuttgart hat seine kleine Erfolgsserie fortgesetzt und nun auch auswärts die ersten Punkte geholt. Was war entscheidend beim 2:1 beim 1. FC Köln?











Es waren nur noch einige Sekunden zu absolvieren von der fünfminütigen Nachspielzeit. Doch für den VfB Stuttgart wurde es noch einmal gefährlich. Freistoß 1. FC Köln, Eckball 1. FC Köln, noch eine Ecke. Doch als der letzte Abschluss des Aufsteigers weit über das Stuttgarter Tor flog, war klar: Der VfB hat den ersten Auswärtssieg dieser Bundesligasaison sicher. 2:1 (1:1) hieß es am Ende der Partie bei den Kölnern – und Sebastian Hoeneß herzte mit einem glücklichen Grinsen im Gesicht seine Spieler. „Es war“, sagte er, „ein dreckiger Arbeitssieg, über den ich happy bin.“