9 VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo wurde auf die Tribüne verwiesen. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der VfB Stuttgart steht in der Fußball-Bundesliga weiter ohne Dreier da. Beim 1. FC Köln boten die Schwaben eine ordentliche Partei – es reichte am Ende aber nur zu einem 0:0-Unentschieden. Neuzugang Lucca Pfeiffer sah in der zweiten Hälfte Rot wegen groben Foulspiels (56.), Trainer Pellegrino Matarazzo musste wegen Meckerns mit Gelb-Rot auf die Tribüne (72.).

Der VfB hatte gute Möglichkeiten in Führung zu gehen. Doch allein Silas vergab drei Großchancen. Am Ende konnten die Schwaben froh sein, dass es beim Unentschieden blieb. Torwart Florian Müller rettete den Punkt in der Nachspielzeit mit einer Riesenparade. Was die Spieler und Verantwortlichen zur unterhaltsamen Partie in Köln sagen, lesen Sie hier.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: „Wir sind heute sehr gut ins Spiel gekommen, hatten eine gute Intensität, aber wir hätten in der ersten Hälfte unsere Chancen nutzen müssen. Die zweite Hälfte war dann geprägt von der Roten Karte. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment dafür machen, wie sie dann als Einheit weitergespielt hat. Unter dem Strich sind wir zufrieden.“

FC-Trainer Steffen Baumgart: „„Wir haben nicht gut ins Spiel gefunden, Stuttgart hatte von Anfang an die besseren Möglichkeiten. Später haben wir das Spiel besser kontrolliert, hatten aber auch dann kaum zwingende Chancen. Heute war es ein glücklicher Punkt für uns, über 90 Minuten war Stuttgart besser. Unser Plan ist nicht aufgegangen, das hatte viel mit dem Gegner zu tun.““

VfB-Spieler Luca Pfeiffer: „Die rote Karte war eine total unnötige Aktion von mir. Ich komme zu spät, treffe dann nur den Gegenspieler, versuche noch zurückzuziehen, aber war einfach zu spät. Es tut mir unfassbar leid. Ich bin einfach froh, dass der Gegenspieler sich nicht verletzt hat und habe mich jetzt auch danach entschuldigt. Ich habe es der Mannschaft mit der Aktion schwierig gemacht, aber im Endeffekt haben wir hinten raus richtig gut verteidigt. In der ersten Hälfte haben wir richtig gut gespielt, hatten drei bis vier hundertprozentige Chancen, was natürlich ärgerlich ist. Wenn da eine oder zwei reinfallen, wird das Spiel für uns einfacher, dann kippt das Spiel auch in die richtige Richtung. Da müssen wir einfach zielstrebiger werden und ein Tor machen.“

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: „Flo hat uns mit seiner Parade am Ende den wohlverdienten Punkt gerettet. Wir hatten sehr viel Kontrolle, die klareren Torchancen und das Spiel bis zur Roten Karte im Griff. Ich bin sicher: Elf gegen Elf gewinnen wir das Spiel.“

FC-Spieler Luca Kilian: In der ersten Halbzeit können wir uns bei unserem Torhüter Marvin Schwäbe bedanken, der uns im Spiel gehalten hat. Am Ende habe ich den Ball von Jan Thielmann schon drin gesehen. Aber Florian Müller hält den schon klasse.“

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.