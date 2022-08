1 VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo will schnell in die Erfolgsspur. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Ordentliche Auftritte, aber zu wenige Punkte: Der VfB Stuttgart befindet sich nach drei Saisonspielen in einer kniffligen Lage. Wie gehen die Verantwortlichen damit um?















Es bleibt viel Zeit. 31 Spieltage sieht der Terminkalender der Fußball-Bundesliga in dieser Saison noch vor, an denen der VfB Stuttgart insgesamt 93 Punkte holen könnte. Theoretisch zumindest. An Gelegenheiten wird es dem Team von Trainer Pellegrino Matarazzo also ganz bestimmt nicht mangeln, die ausbaufähige Startbilanz mit gerade einmal zwei Zählern aus drei Spielen aufzubessern. Und dennoch: Übermäßig gelassen geht beim VfB kaum jemand mit der derzeitigen Situation um.