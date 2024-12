VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim: So hat der VfB die Ostalb gestürmt

16 Jubel in Heidenheim: Die VfB-Torschützen Maximilian Mittelstädt (re.) und Nick Woltemade (Zweiter v. re.). Foto: imago//Silas Schueller

Der VfB Stuttgart gewinnt beim 1. FC Heidenheim und bleibt damit mittendrin im Rennen um die Europapokal-Plätze der Bundesliga – weil das Team einige Dinge gut umsetzt.











Am Ende jubelten die Jungs in Weiß und Rot auf dem Heidenheimer Schlossberg. Die Arme gingen nach oben nach teils hartem Kampf, die Siegesfäuste wurden gereckt – und die mehr als 2000 mitgereisten Fans feierten das Team des VfB Stuttgart, das mit dem 3:1-Sieg am Sonntag beim 1. FC Heidenheim dranblieb an den Europapokal-Plätzen. Der Stuttgarter Aufwärtstrend der vergangenen Wochen hat sich auf der Ostalb also fortgesetzt.