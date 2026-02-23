VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim: Führich trotz starker Leistung ausgewechselt – Hoeneß erklärt Entscheidung

9 Aktivposten in Heidenheim: Chris Führich Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Der Flügelstürmer ist in Heidenheim einer der auffälligsten Stuttgarter, geht aber Mitte der zweiten Hälfte vom Feld. Sebastian Hoeneß erklärt die Maßnahme.











Seine Formkurve zeigt seit Wochen nach oben: Chris Führich ist nach einer persönlich nicht zufriedenstellenden Hinrunde beim VfB Stuttgart längst auf dem Weg zurück zu alter Stärke und hat sein Selbstbewusstsein zurückgewonnen. Das zeigte sich auch beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim, als der Flügelstürmer einer der auffälligsten Akteure seines Teams war – und das nicht nur aufgrund seines frühen Tores zum 1:0 (5.), bei dem er den Ball erst eroberte und dann kaltschnäuzig abschloss.