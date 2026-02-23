VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim: Es lag nicht am Schiedsrichter
Diskussionen in Heidenheim: Die VfB-Profis Atakan Karazor, Chema und Jeff Chabot (v. li.) haben Redebedarf bei Schiedsrichter Sascha Stegemann. Foto: IMAGO/Eibner

Dass der VfB Stuttgart nicht beim 1. FC Heidenheim gewonnen hat, lag nicht an den Entscheidungen von Schiedsrichter Sascha Stegemann, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.

Eins vorneweg: Dass der VfB Stuttgart sein Auswärtsspiel beim Schlusslicht 1. FC Heidenheim (3:3) nicht gewonnen hat, lag nicht am Schiedsrichter. Sascha Stegemann traf am Sonntagabend im Verbund mit dem Videoassistenten zumindest aus Stuttgarter Sicht einige strittige Entscheidungen – die man aber alle so treffen kann. Vielleicht sogar muss. Denke man etwa an den Elfmeter, den Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt in Hälfte eins verursachte. Das Einsteigen des Nationalspielers gab – im Gegensatz zur Darstellung der VfB-Verantwortlichen – berechtigten Anlass für den VAR, einzugreifen.

