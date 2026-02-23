VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim: Drei strittige Szenen – und hitzige Diskussionen im Anschluss
9
Sascha Stegemann (2.v.r.) stand in Heidenheim mehrfach im Fokus. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB fühlt sich beim FCH mehrfach benachteiligt. Was Hoeneß und Wohlgemuth kritisieren, wie sich Frank Schmidt äußert und was die Bilder sagen.

Sebastian Hoeneß hatte Gesprächsbedarf. Nach dem 3:3 beim 1. FC Heidenheim führte der Weg des Trainers des VfB Stuttgart direkt in die Schiedsrichter-Kabine, wo es zum Austausch mit Referee Sascha Stegemann kam. Über den Inhalt wollte Hoeneß im Anschluss nicht berichten. Musste er eigentlich auch nicht – denn zumindest seine Sicht war klar: Der VfB fühlte sich mehrfach benachteiligt auf der Ostalb, wobei vor allem drei Szenen im Fokus standen. Ein Blick auf die jeweilige Sachlage.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.