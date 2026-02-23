VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim: Drei strittige Szenen – und hitzige Diskussionen im Anschluss

9 Sascha Stegemann (2.v.r.) stand in Heidenheim mehrfach im Fokus. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB fühlt sich beim FCH mehrfach benachteiligt. Was Hoeneß und Wohlgemuth kritisieren, wie sich Frank Schmidt äußert und was die Bilder sagen.











Sebastian Hoeneß hatte Gesprächsbedarf. Nach dem 3:3 beim 1. FC Heidenheim führte der Weg des Trainers des VfB Stuttgart direkt in die Schiedsrichter-Kabine, wo es zum Austausch mit Referee Sascha Stegemann kam. Über den Inhalt wollte Hoeneß im Anschluss nicht berichten. Musste er eigentlich auch nicht – denn zumindest seine Sicht war klar: Der VfB fühlte sich mehrfach benachteiligt auf der Ostalb, wobei vor allem drei Szenen im Fokus standen. Ein Blick auf die jeweilige Sachlage.