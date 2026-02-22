9 Frust in Heidenheim: VfB-Stürmer Ermedin Demirovic, links dahinter: Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Nach dem 3:3 des VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am Sonntagabend 3:3 beim 1. FC Heidenheim gespielt. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Natürlich wollten wir hier gewinnen, wir sind enttäuscht über das Ergebnis. Das dritte Tor der Heidenheimer ist fragwürdig, am Ende ist es ein Foul, wir müssen uns aber klüger anstellen.“

FCH-Trainer Frank Schmidt: „Es ging hin und her, wir haben in der zweiten Halbzeit nochmal eine Schippe draufgelegt. Es war ein Schritt nach vorne, wenn man drei Tore schießt. Wir haben uns mit allem gewehrt, was wir haben.“

VfB-Stürmer Ermedin Demirovic: „Wir haben uns nicht belohnt, es ist extrem bitter und tut brutal weh. Es ist mein drittes Tor mit dem Spiel in Glasgow, das nicht zählt.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Wir wussten, was uns hier erwartet. Es war ein spannendes und kurzweiliges Spiel. Wir sind gut ins Spiel gekommen, schießen folgerichtig das 1:0, müssen dann einen Konter hinnehmen. Nach der Pause haben wir wieder zu unserem Spiel gefunden und hatten klar das Übergewicht, Heidenheim hat gekontert, wir haben uns nicht belohnt. Es gab viele strittige Schiedsrichter-Entscheidungen, wir müssen den Grund aber bei uns suchen, warum wir nicht gewonnen haben.“

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.