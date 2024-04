VfB Stuttgart bei Werder Bremen: Die besondere Abwehrstärke des VfB

1 Anthony Rouault ist wieder für den VfB Stuttgart am Ball. Foto: Baumann

Nach einigen Personalproblemen in der Defensive gibt es in Anthony Rouault nun wieder eine Alternative mehr. Der Franzose hat sich konsequent zurückgekämpft.











Sebastian Hoeneß lässt sich nicht blenden. Nicht von der Tabelle und nicht von den letzten Ergebnissen des SV Werder Bremen. Da sieht es schlecht aus für die Hanseaten, weiß der Trainer des VfB Stuttgart. Nach sieben Spielen ohne Sieg in Folge sind die Bremer in der Fußball-Bundesliga abgerutscht. Und ein Problem der Gastgeber ist vor der Begegnung mit dem Tabellendritten aus Stuttgart an diesem Sonntag (15.30 Uhr) im Weserstadion ausgemacht: die Sturmschwäche von Werder.