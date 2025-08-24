VfB Stuttgart bei Union Berlin: Verpatzer Bundesligastart – was dem VfB alles fehlt

32 Geknickt: die VfB-Spieler Deniz Undav, Nick Woltemade, Chris Führich und Angelo Stiller (von links) nach der Niederlage in Berlin Foto: IMAGO/Jan Huebner

Die Stuttgarter verlieren in Berlin und lassen nicht zum ersten Mal bestimmte Tugenden vermissen. Wir liefern Aussagen und Hintergründe dazu.











Link kopiert

Der Jubel fiel kurz aus. Denn nachdem Nick Woltemade sich im Strafraum das einzige Mal entscheidend durchgesetzt hatte und nach einer Drehung tief in der Nachspielzeit traf, da schritt das Schiedsrichtergespann ein. Der Videoassistent Guido Winkmann überprüfte die Szene und bestätigte den Unparteiischem Robert Hartmann auf dem Platz: Abseits. Es wäre das erlösende 2:2 für den VfB Stuttgart beim 1. FC Union Berlin gewesen, doch so steht eine 1:2-Niederlage zum Auftakt in die neue Saison der Fußball-Bundesliga.