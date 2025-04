VfB Stuttgart bei Union Berlin: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

Der VfB-Trainer warnt vor einem schwer zu bespielenden Gegner und gibt Deniz Undav eine Einsatzgarantie. Wir blicken auf die voraussichtliche Stuttgarter Anfangsformation in Berlin.











Der VfB Stuttgart bekommt es mit einem formstarken Kontrahenten zu tun, wenn er an diesem Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) bei Union Berlin gastiert. In den vergangenen fünf Partien blieben die Köpenicker ungeschlagen und trotzten dabei unter anderem dem FC Bayern und Bayer Leverkusen ein Remis ab. Das ist auch Sebastian Hoeneß nicht entgangen. „Es ist die Mannschaft, die gerade mit in der besten Form ist in der Bundesliga“, sagt der VfB-Trainer – und geht von einem umkämpften Duell aus. Union zeichne sich aus durch „eine sehr direkte Spielweise, viele Kopfballduelle, eine hohe Laufbereitschaft und Intensität. Das ist schwer zu bespielen und eine harte Nuss, die wir da knacken müssen.“ Im eigenen Ballbesitz fordert Hoeneß Geduld gegen die defensiv kompakten Berliner: „Du wirst sie erst einmal bewegen müssen, um dann die Räume zu öffnen.“

In der Offensive fehlen für diese Aufgabe aber mehrere Spieler. Neben dem gesperrten Nick Woltemade werden auch El Bilal Touré (Probleme am Mittelfuß) und Jamie Leweling (muskuläre Probleme) nicht zur Verfügung stehen. Dafür ist Innenverteidiger Jeff Chabot einsatzfähig, der in der Vorwoche gegen Werder Bremen mit Oberschenkel-Beschwerden vom Feld musste.