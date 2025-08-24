VfB Stuttgart bei Union Berlin: Reine Kopfsache – der VfB braucht einen schnellen Lerneffekt

32 Ins Spiel gebracht: Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (links) wirft Angelo Stiller den Ball zu, um in Berlin Tempo zu machen. Foto: Baumann

Es gehört zu den Ritualen im Stadion an der Alten Försterei, nicht nur die eigenen Lieblinge zu feiern. Alle Gäste, die jemals im Männerbereich das Trikot des 1. FC Union Berlin getragen haben, werden vom Stadionsprecher Christian Arbeit genannt und von den Fans lautstark als Fußballgötter empfangen. Vom VfB Stuttgart waren das diesmal der Flügelstürmer Jamie Leweling, der Sportdirektor Christian Gentner und Fabian Wohlgemuth. Auf einen Aktiveneinsatz bringt es der heutige VfB-Sportvorstand und damalige Abwehrspieler für die Eisernen. 1998 war das, beim Mariendorfer SV II. Union siegte mit Wohlgemuth 4:0.