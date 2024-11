VfB Stuttgart bei Roter Stern Belgrad: Gewaltsame Vorfälle in der Stadt überschatten Abend

Gewaltsame Vorfälle in der Stadt überschatten Abend

1 In der Belgrader Innenstadt kam es am Mittwoch zu mehreren gewaltsamen Vorfällen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Wirestock/ via imago-images.de

Der VfB Stuttgart tritt in der Champions League bei Roter Stern Belgrad an. Das Spiel wird durch diverse Vorfälle überschattet – nicht nur rund um die organisierte Szene. Auch in der Stadt kommt es zu unschönen Szenen.











Das Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart bei Roter Stern Belgrad am Abend wird von diversen Vorfällen überschattet. Bereits weit vor Anpfiff machte die Umkehr der Busse mit den der organisierten Szene zuzurechnenden Fans die Runde. Diese hatten sich nach stundenlangen und offenbar unverhältnismäßigen Kontrollen an der serbischen Grenze zu diesem Schritt entschlossen.

Wenige Stunden vor Anpfiff kam es dann auch in der Belgrader Innenstadt zu Vorfällen. Es kam zu Kontakt zwischen Personen beider Lager, die der „gewaltsuchenden Szene“ zuzuordnen sind, wie es im Polizeijargon heißt, der drei Kategorien für die Anhänger kennt. Dabei kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, die auch in bewegten Bildern festgehalten wurden. Unsere Redaktion kann die Echtheit der Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, bestätigen.

Personen aus dem VfB-Umfeld auf Belgrader Polizeirevier

Ein Dutzend Personen, die dem VfB-Umfeld zuzurechnen sind, befinden sich zur Stunde nach unseren Informationen auf einem Belgrader Polizeirevier. Dort laufen erkennungsdienstliche Behandlungen und eine Anzeigenaufnahme der betroffenen Personen. Der weitere Verlauf der Angelegenheit ist unklar.

Wie es mit den Personen weitergeht und wann sie wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden, ist aktuell offen.