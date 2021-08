10 Pellegrino Matarazzo und der VfB Stuttgart haben bei RB Leipzig 0:4 verloren. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Nach dem 0:4 des VfB Stuttgart bei RB Leipzig am zweiten Bundesliga-Spieltag haben sich die Akteure zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.

Leipzig/Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig 0:4 verloren – und somit die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen.

Nach der Begegnung in Sachsen haben sich die beteiligten Akteure geäußert. Wir tragen die Stimmen zum Spiel zusammen.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo:

„Wir haben heute unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Leipzig war einfach in allen Belangen die bessere Mannschaft. Schade ist, dass wir in einer Phase, in der wir uns stabilisiert haben, das zweite Gegentor bekommen. Dann kommen noch zwei Tore dazu, die doch vermeidbar sind. Unter dem Strich war Leipzig eine Klasse besser.“

Leipzig-Coach Jesse Marsch:

„Es war eine super Reaktion nach unserer Niederlage in Mainz. Wir waren von Anfang an klar und sehr aggressiv mit dem Ball. Es war intensiv, wir haben viele Bälle gewonnen und waren auch gut im Umschalten. Es ist aber nur der Anfang der Saison und wir müssen mutig bleiben.“

