VfB-Fans spotten: „Wann kapiert Nübel, dass er am Fuß kein Neuer ist"

Diese Pleite tut den Fans des VfB Stuttgart weh: Das Team von Coach Sebastian Hoeneß hat das Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig am Samstag deutlich verloren. Viele Anhänger der Schwaben sind sich einig: Bei der 3:1-Niederlage gegen die Sachsen hat sich ihre Mannschaft selbst geschlagen.

Jeff Chabot (45. Minute) per Eigentor brachte RB vor 47.800 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena in Führung, ehe Yan Diomande (53.) erhöhte.

Der eingewechselte Tiago Tomas (65.) schaffte zwischenzeitlich für den VfB den Anschlusstreffer, ehe Romulo (90.+1) den Endstand markierte – nach einem dicken Patzer von Torwart Alexander Nübel.

VfB-Fans gehen hart mit Mannschaft ins Gericht

Im Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) gehen die VfB-Fans hart mit ihrer Mannschaft ins Gericht – verteidigen ihr Team aber auch.

Ein Fan ist besonders aufgebracht und bezeichnet die VfB-Stars als „Schönwetter-Kicker“:

Doch bei weitem nicht alle VfB-Fans sind so kritisch – viele stärken ihrem Team den Rücken nach der Niederlage:

Der Anschlusstreffer vom eingewechselten Tiago Tomas (65.) machte den Fans zunächst Hoffnung, die Keeper Nübel mit seinem Patzer aber zunichte machte.

Auch die üblichen Sticheleien gegen RB Leipzig ließen die VfB-Fans nicht aus:

Gesprächsthema Nummer Eins: Der Patzer von Keeper Nübel! Ein Fan ärgert sich: „Wann kapiert Nübel, dass er am Fuß nicht Manuel Neuer ist.“ Andere Anhänger verteidigen den Schlussmann des VfB Stuttgart.

Manche Fans nehmen den Patzer und die Niederlage sogar mit Humor:

Weiter geht es für den VfB am kommenden Donnerstag mit dem Heimspiel in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam (21 Uhr, Liveticker).