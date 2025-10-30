VfB Stuttgart bei RB Leipzig: VfB – die neue Widerstandskraft vor dem „Kracherspiel“

VfB – die neue Widerstandskraft vor dem „Kracherspiel“

23 Jubellauf mit herausgestreckter Zunge: Der VfB-Kapitän Atakan Karazor freut sich über sein Tor zum 2:0-Endstand in Mainz. Foto: Baumann

Der VfB zeigt im DFB-Pokal nicht nur Spielfreude, sondern er trotzt der Mainzer Härte. Dieser Stuttgarter Mix soll auch in der Spitzenpartie der Bundesliga zum Erfolg führen.











In einer Radioreportage hätte sich die Stimme am Mikrofon im Stakkato wohl überschlagen – vor Freude und Tempo. „Führich mit Schwung aus der eigenen Hälfte. Doppelpass mit Undav. Er behauptet sich weiter. Gegen vier Mainzer stürmen die zwei Stuttgarter an. Wieder Undav. Er sieht den heranrauschenden Stiller. Oooh, der Nationalspieler lässt clever passieren – und Karazor trifft aus zehn Metern mit links.“