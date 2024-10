VfB Stuttgart bei Juventus Turin: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Sebastian Hoeneß und der VfB treffen auf einen defensivstarken Gegner. Die wahrscheinliche Stuttgarter Anfangsformation in Turin sehen Sie in der Bildergalerie. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der Stuttgarter Trainer kündigt einen mutigen Auftritt gegen den italienischen Rekordmeister an – und hat personell die Qual der Wahl. Wir blicken auf die voraussichtliche Startelf.











Link kopiert

Keine Frage: Wenn der VfB Stuttgart an diesem Dienstag (21 Uhr) in der Champions League bei Juventus Turin gastiert, trifft er auf eine Mannschaft mit ganz breiter Brust: Nach acht Saisonspielen ist der italienische Rekordmeister in der Serie A mit vier Siegen und vier Remis noch immer ungeschlagen – und hat vor allem ein Prunkstück: die Defensive. Gerade einmal ein Gegentor kassierte das Team von Trainer Thiago Motta bislang, weshalb VfB-Coach Sebastian Hoeneß im gegnerischen Strafraum vollen Fokus und Effizienz fordert: „Du kannst nicht davon ausgehen, eine Fülle an Torchancen zu bekommen.“

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart in der Champions League Liveblog: Norweger leitet das Spiel in Turin Der VfB Stuttgart gastiert in der Königsklasse bei Juventus Turin. Wir begleiten die Reise zum italienischen Rekordmeister in einem Liveblog.

Vor allem aber wollen Hoeneß und der VfB sich bei Juventus keineswegs verstecken – und auch gegen die meist dominant auftretenden Turiner viel eigenen Ballbesitz und Spielkontrolle anstreben: „Wir wollen wieder sehr mutig auftreten und auf europäischer Bühne zeigen, was wir leisten können.“ Es sei wichtig, so Hoeneß, die Aufgabe bei aller Schwere voller Vorfreude und Inbrunst anzugehen.

Juventus-Trainer Thiago Motta hat eine defensivstarke Mannschaft geformt. Foto: imago/www.imagephotoagency.it

Personell wird der Kader ähnlich aussehen wie zuletzt beim Auswärtsspiel in der Bundesliga beim FC Bayern München (0:4). Verteidiger Leonidas Stergiou (Rückenprobleme) ist nach wie vor im Aufbautraining und ist ebenso noch keine Option wie Flügelstürmer Chris Führich, der sich zuletzt bei der Nationalelf eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Der Gästebereich im Turiner Allianz Stadium ist mit 2099 verkauften Tickets voll besetzt.